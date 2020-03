Prefeitura de Teresina anuncia concurso para o IPMT

A Prefeitura de Teresina lançará nos próximos dias o edital do Primeiro Concurso do Instituto de Previdência do Município (IPMT). Ao todo serão ofertadas 62 vagas entre nível médio e superior. A banca responsável pelo certame está em fase de contratação.

Segundo o presidente do Instituto, Paulo Dantas, o quadro permanente de servidores do IPMT foi criado em 2014, através da Lei Complementar 4528. “Os novos servidores serão contratados logo depois que todas as etapas forem concluídas e contribuirão para o melhor desenvolvimento das demandas do serviço, reforçando nosso quadro de pessoal com as habilidades específicas de cada cargo”, enfatizou.

Foto: Reprodução

Para o certame serão ofertadas vagas nas áreas de administrador, advogado, analista de sistemas, contador, analista previdenciário, assistente social, economista, técnico de segurança do trabalho, programador, assistente de administração, técnico em contabilidade e técnico previdenciário.

“Desde o início da nossa administração estamos trabalhando para a realização desse concurso, com isso estamos no processo de reforma estrutural do edifício Saraiva Center para melhor receber os novos funcionários, além de melhorar o conforto e acessibilidade de todos que frequentam o edifício”, finalizou Paulo Dantas.

Os candidatos aprovados cumprirão uma carga horária de 30 horas semanais.

Da redação