Prefeitura confirma Corso 2020 para dia 15 de fevereiro

O maior corso do mundo já tem data definida! A Fundação Monsenhor Chaves divulgou, nesta terça-feira (07), através das redes sociais, que Corso 2020 acontece dia 15 de fevereiro, a partir das 16h, na Avenida Raul Lopes.

A Fundação ainda vai divulgar as outras atrações do evento, a exemplo do tradicional desfile de carro e melhores fantasias nos próximos dias. No ano passado, mais de 300 mil foliões, segundo a prefeitura, participaram da festa.

O corso de Teresina abre a programação do Carnaval do Piauí. Em 2020, as data oficial da folia é de 21 a 26 de fevereiro.





Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia