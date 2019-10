Prefeito assina ordem de serviço de nova ponte nesta terça (29)

O Prefeito de Teresina, Firmino Filho, assinará a ordem de serviço para a construção da nova ponte sobre o rio Poti nesta terça-feira (29), às 12h, no Palácio da Cidade. A ponte ligará o bairro Água Mineral, na altura do balão da Coca-Cola, à Universidade Federal do Piauí (UFPI), próximo ao setor de esportes, desafogando o trânsito entre as zonas Norte e Leste.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Teresina



Para o superintendente da SDU Centro Norte, Carlos Daniel, a nova ponte trará resultados positivos não só para as regiões Norte e Leste, mas também para toda a cidade de Teresina. “Com a melhora do trânsito entre essas duas zonas, toda a capital será impactada positivamente. A partir da assinatura da ordem de serviço, os trabalhos serão iniciados imediatamente”, destaca.

Márcio Sampaio, superintendente executivo da SDU Centro Norte, enfatiza que a assinatura será o primeiro passo para mais uma obra de grande valor à capital. “Com a ordem de serviço, a empresa poderá iniciar essa obra de grande valor para Teresina. Pontes conectam zonas, desafogam trânsitos e trazem resultados positivos para o desenvolvimento da capital”, completa Márcio.

A nova ponte terá 240 metros de comprimento, vias para ciclistas e pedestres, além de quatro faixas de rolamento. Serão aplicados mais de R$ 31 milhões na obra, com recursos oriundos do FGTS. O prazo para execução é de até 14 meses após a ordem de serviço.

Da Redação