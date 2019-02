Pré-carnaval aquece vendas de acessórios em Teresina

Ainda falta um mês para o Carnaval, mas as prévias já estão movimentando a cidade.O comércio começou a tradicional caracterização das lojas e atualiza os estoques para receber o teresinense que busca novidades e opções para fantasias e decoração de espaços. Nesse sentido, a vendedora Maria Helena Vaz conta que, mesmo com a preparação, muitas pessoas consideram que o comércio está demorando a renovar as prateleiras. Isso indica que as pessoas já estão ansiosas pelos quatro dias de folia.

“Aqui na loja, já temos muitas coisas, mas esta semana é que vão chegar mais produtos. Alguns clientes que já vieram aqui dizem que em todos os lugares que foram a mercadoria ainda está chegando, e o Carnaval está bem aí. Mas a procura já é boa, especialmente de acessórios e decoração das lojas. Quem vai ornamentar já começa a procurar bem antes, para poder se planejar”, explica, revelando que os itens mais procurados no estabelecimento são tiaras com glitter, EVA ou flores, que lembram fantasias de sereias.



Foto: Elias Fontinelle/ODIA

O vendedor Aluísio da Silva também está percebendo o aumento na procura e que, por ser período de Carnaval, os acessórios em cores neon estão em alta. Outros itens bastante procurados são colares havaianos e máscaras.“O lucro é bom no Carnaval”, afirma.

Foliões

A publicitária Marcelle Guimarães iniciou a preparação para o período carnavalesco e conta que pretende participar do Corso e dos blocos Sanatório Geral e Capote da Madrugada. A publicitária costuma buscar e planejar as fantasias junto com amigos. “É por época que a gente se programa. Às vezes em cima da hora, às vezes com antecedência. Quando a ideia surge só de última hora, mas a gente sempre pesquisa por referências, memes atuais, coisas que aconteceram recentemente pra poder aplicar nas fantasias”, relata.

Para ela, o mercado está bastante atualizado com as brincadeiras recentes e coisas que estão na moda no momento. “Isso é bom, porque sempre é novidade. Muitas frases, tiaras, acessórios, brincos, bodys. Aí alguns itens que a gente acha que saíram de moda voltam. Isso é legal”, pontua.

Fantasias da boneca LOL e super-heróis estão entre as preferidas da criançada

Com a chegada do mês de fevereiro, a preparação em torno do Carnaval só cresce. A folia de momo envolve não somente os adultos, como também as crianças. Elas se empolgam com o período e aproveitam para usar e abusar da criatividade nas fantasias e brincar ao som das marchinhas nos bloquinhos e matinês, que já têm data marcada.

Pensando nessa demanda infanto-juvenil, as lojas de fantasias estão desde o começo do ano em fase de produção de peças para aluguel e venda. Jhailson Oliveira é gerente de uma dessas lojas e conta que, para o período, foi desenvolvida uma coleção exclusiva de fantasias para crianças. “Estamos vindo com mais novidades porque as festas de Carnaval para as crianças sempre deixam a loja ainda mais movimentada. Estamos com uma escala de confecção de fantasias voltadas para super-heróis, com destaque para a boneca LOL, Batgirl e Capitã Marvel, que já estão sendo procuradas”, comenta.



Foto: Elias Fontinelle/ODIA

A procura ainda está tímida, mas, segundo Jhailson, tende a aumentar a partir das próximas semanas, quando a loja começa a receber encomendas. Para alugar, é possível encontrar fantasia a partir de R$ 55. Mas, caso o cliente também tenha interesse, é possível produzir uma roupa sob encomenda. “A procura por fantasias adultas já começou, para as crianças começa a aparecer aos poucos. Aqui você encontra fantasias para crianças a partir de 2 anos. Se a pessoa quiser, pode chegar com a ideia e a gente executa também, porque além do aluguel, trabalhamos com venda”, destaca o gerente.

E também há opções para quem não, necessariamente, procura por uma fantasia infantil. Se para o carnaval a procura é por uma roupa diferente e mais leve, também existem em Teresina marcas com foco no público infantil. Erika Almeida começou a desenvolver, junto com o designer Emanuel Soares, peças para a criançada, que, se combinadas, podem ser usadas na folia. “Tive essa ideia de fazer roupas para o meu filho por conta da dificuldade de encontrar roupas diferentes”, conta.

Virgiane PassosAnanda Oliveira e Yuri Ribeiro