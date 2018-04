Prazo para pagar a cota única do IPTU e da taxa do lixo vence nesta segunda

Encerra hoje (16) o prazo para pagamento da cota única do IPTU e da taxa da coleta de lixo à Prefeitura de Teresina. O contribuinte que estava adimplente até o dia 31 de dezembro do ano passado terá 7% na taxa de coleta, mas, caso o pagamento não seja feito ainda hoje, além de perder o desconto, a pessoa também terá seu nome inscrito na linha de cobrança da PMT, podendo ter a dívida executada judicialmente pela Procuradoria Geral do Município.



“O cidadão que não pagar o IPTU e a taxa de coleta, seja ela a cota única ou parcelada, poderá ter até seus bem bloqueados e a expectativa é que até o final do ano, a Procuradoria esteja encaminhando algumas cobranças ao Serasa. É bem importante que o contribuinte fique adimplente, aproveite a opção de parcelar e quite sua dívida. Vale lembrar que se for pagar parcela, a primeira parcela vende hoje junto com a cota mínima”, explica Alexandre Castelo Branco, assessor especial da Receita Municipal.



Contribuintes devem pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano até está segunda (16) (Foto: Jailson Soares/O Dia)

Este ano, o IPTU teve um reajuste de 2,94%, baseado no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo e Especial. O desconto de 7% é válido somente para aqueles que pagarem a cota única. Quem for parcelar o imposto, não terá direito ao abatimento, mas pode dividir o valor total em até seis vezes, desde que a parcela não fique inferior a R$ 10,00.

O boleto

Quem não recebeu o boleto pelos Correios, pode imprimir a segunda via no site da Secretaria Municipal de Finanças. Metade da folha refere-se ao IPTU e a outra metade à taxa de coleta de lixo. São sete códigos de barra para cada um: seis para quem for pagar parcelado (um código de barra para cada parcela), e um para a cota única.

O assessor especial da Receita Municipal explica que quem for pagar a cota única, deve pagar somente o último código de barras de cada metade cobrança (IPTU e taxa do lixo), mas quem for pagar parcelado, deve pagar os seis códigos das parcelas.

Além do site para emitir a segunda via e tirar dúvidas, o contribuinte também pode procurar as Centrais de Atendimento na Rua Álvaro Mendes, por trás da Prefeitura, e na Avenida Zequinha Freire, 370.

Maria Clara Estrêla