Prazo para pagamento do IPTU é prorrogado; veja novas datas

O prazo para pagamento da cota única e da quitação das 1ª e 2ª parcelas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2021 foi prorrogado para o dia 30 de setembro. O contribuinte pode emitir o carnê com a cota única ou as parcelas no site da Prefeitura de Teresina.

A princípio, o prazo seria até ontem (30), mas a Secretaria Municipal de Finanças adiou a data devido a declaração de emergência em saúde pública e calamidade de Teresina. Com a prorrogação, o pagamento da cota única ou 1ª e 2ª parcelas coincidirá com a data do pagamento da terceira parcela do IPTU.

(Foto: Jailson Soares/ODIA)



De acordo com Robert Rios, secretário municipal de Finanças, o contribuinte que pagar o IPTU/2021 em cota única, até o dia 30 de setembro, será concedido descontos de 12% sobre o valor integral do imposto para imóveis edificados para fins não residenciais e 7% sobre o valor integral do imposto para imóveis residenciais.

“Vale ressaltar que os carnês do IPTU foram entregues nas residências dos 235 mil contribuintes de Teresina, além de estarem disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Teresina”, pontua.

Confira o novo calendário de pagamento:

Cota única ou 1ª e 2ª parcelas: 30 de setembro de 2021

Parcela 03: 30 de setembro de 2021

Parcela 04: 30 de outubro de 2021

Parcela 05: 30 de novembro de 2021

Parcela 06: 30 de dezembro de 2021

