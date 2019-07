Prazo para inscrições para teste seletivo da FMS termina na segunda-feira (15)

Estão abertas, até segunda-feira (15), as inscrições para o teste seletivo da Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina. São oferecidas 334 vagas para contratação temporária de profissionais da área administrativa e da saúde. A seleção é para a substituição de profissionais afastados do trabalho por motivos legais, em diversos estabelecimentos de saúde, conforme necessidade da administração.

As vagas oferecidas são para os níveis superior, médio e fundamental, assim distribuídas: uma para nível básico, 130 para nível médio e 203 para nível superior, sendo 127 vagas para médicos e 76 para outras categorias. A remuneração vai de R$1.133,00 a R$ 17.821,47, conforme o cargo, que pode ser verificado no edital 01/2019 e que terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

O processo seletivo será executado sob responsabilidade da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), por meio do Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (NUCEPE). Os interessados podem se inscrever no site http://nucepe.uespi.br, e o valor das inscrições é de R$150,00 para o grupo de nível superior na categoria médico, e R$ 100,00 para os demais cargos de nível superior. Para cargos de nível médio a inscrição custa R$ 80,00, e para nível básico o valor é R$60,00.

A prova será escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com realização prevista para o dia 28 de julho de 2019.

De acordo com o presidente da FMS, Charles Silveira, o serviço de saúde é essencial, não podendo sofrer interrupção, e o teste seletivo propiciará a continuidade desse serviço. “O teste seletivo é a via administrativa adequada para substituição temporária de servidores e os selecionados darão importante contribuição para o atendimento em saúde. Em 2019, estamos fortalecendo a rede e mudando os processos de trabalho para atender cada vez mais e melhor a população”.

Confira no link o edital n 01/2019 do Teste Seletivo: http://nucepe.uespi.br/sel_fmsteresina2019.php

PMT