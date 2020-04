Postos de combustíveis são multados em R$ 3 mil por violarem decreto

Agentes da Prefeitura de Teresina vistoriaram na quarta-feira (15) diversos postos de combustíveis em cumprimento ao decreto municipal que estabeleceu novo horário de funcionamento aos estabelecimentos para evitar aglomeração de pessoas.



Agentes fiscalizam postos de combustíveis. Foto: Ascom.

Segundo a prefeitura, 23 postos da Zona Sul foram fiscalizados e cinco deles foram multados por estarem funcionando além do horário determinado pelo decreto, que é de 7h às 19h. Os donos deverão pagar multa de R$ 3 mil pela infração.

“Encontramos alguns postos com as bombas, maquinetas de cartão e computadores ligados. Chegamos a fazer flagrante de motorista abordando o frentista para abastecer. Sendo assim, foram aplicados autos de infração que equivalem a uma multa de R$ 3 mil pela prática da atividade comercial fora do horário regulamentado”, disse Alexandre Nogueira, gerente de Controle e Fiscalização da SDU Sudeste.

Os estabelecimentos que voltarem a praticar as infrações poderão receber uma segunda multa no valor dobrado além da interdição do posto. “É uma questão que diz respeito à saúde e segurança de toda a comunidade e, portanto, deve ser tratada como ação de cidadania pelo combate ao coronavírus”, esclareceu Isaac Meneses, superintendente da SDU Sudeste.

Jorge Machado com informações da PMT.