Por do sol em Teresina encanta e se torna um dos assuntos mais comentados nas redes

Os teresinenses foram brindados com um verdadeiro espetáculo de cores no céu nesta segunda-feira (28). Tons alaranjados e avermelhados se misturaram em um por do sol que encantou e atraiu olhares. Não demorou muito e Teresina se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter, com os moradores da capital e até gente de fora compartilhando imagens do por do sol.

“O céu em Teresina estava lindo!”, disse uma usuária do Twitter. Outros foram menos modestos e disseram que a capital piauiense tem o céu mais bonito do Brasil. “O céu mais lindo é da minha Teresina!”, disse uma moradora. Outro fez uma comparação com o céu de outras capitais. “Galera fala do céu de Brasília só porque é mais famoso. Vocês já viram o céu de Teresina?”. Uma outra usuário comentou: “Teresina tem o céu mais lindo do Brasil e a vista dele é perfeita de todos os ângulos”.

As postagens sempre vinham acompanhadas de fotos tiradas das sacadas das casas ou emoldurando cartões postais da capital.

O repórter fotográfico Jailson Soares, do Sistema O Dia de Comunicação, também registrou o espetáculo de cores no céu teresinense no dia de ontem.



Foto: Jailson Soares/O Dia

Espetáculo de cores tem explicação física

O show de cores que os teresinenses assistiram ontem no final da tarde é resultante de um fenômeno físico que está relacionado à quantidade de luminosidade solar que atinge nossa atmosfera e o nosso céu. Esse fenômeno é chamado de dispersão da luz. Quem explica é o climatologista Werton Costa.

“Durante todo o dia, a luz solar adentra a superfície da terra em determinado ângulo de inclinação, o que permite que nós tenhamos uma visualização do céu em cor azul. Todas as outras cores presentes na luz estão camufladas e apenas a luz azul é percebida pelo olho humano. E conforme mergulhamos na condição crepuscular, conforme o sol se põe, o ângulo de incidência da radiação solar vai ficando cada vez mais inclinado e quanto mais inclinada é a entrada de radiação solar, maior a distância percorrida por essa luz. Logo, os padrões laranja e vermelho, que antes eram invisíveis para o olho humano, começam a aparecer”.



Foto: Jailson Soares/O Dia

O que tornou esse espetáculo ainda mais grandioso no céu de Teresina foi a presença das chamadas nuvens estratiformes, ou seja, aquelas pequenas nuvens quebradas em flocos. Conforme explica Werton Costa, elas potencializaram o efeito da dispersão da luz, fazendo com que a luz inclinada do crepúsculo nas tonalidades vermelho, laranja e amarelo se manifestassem com mais intensidade.

