Por conta da greve, Delegacia Geral concentra registros de ocorrências

A greve dos policiais civis completa um mês e a categoria segue com as atividades suspensas até que haja negociação com o Estado. Enquanto isso, alguns serviços, como registros de boletins de ocorrência estão suspensos nos distritos policiais. Apenas casos graves, como homicídios, estupros e tentativas de homicídios estão sendo registrados.

No 1° Distrito Policial, localizado no Centro de Teresina, por exemplo, dos mais de 100 atendimentos realizados por dia, cerca de apenas 20 estão sendo realizados boletins de ocorrência, e os demais casos estão sendo encaminhados para a Delegacia Geral. De acordo com um policial que trabalha no distrito, que preferiu não se identiicar, os 30% dos profissionais estão trabalhando, conforme exigência, e que as investigações seguem em ritmo mais lento, vez que o efetivo está reduzido.

“A procura aqui no 1° DP é muito grande, por ser localizado no Centro. As principais ocorrências registradas aqui são de roubo e perda de documentos, e nesses casos, direcionamos as pessoas para a Delegacia Geral, que está atendendo essas ocorrências. Porém, lá é por senha e, como só são entregues apenas 30 por dia, acaba rápido”, comenta o policial.



Os 30% dos profissionais estão trabalhando, conforme exigência (Foto: Moura Alves/O Dia)



A dona de casa Shirlene Pereira da Silva reside no bairro Água Minera, zona Norte de Teresina, e foi assaltada na terça-feira (1°/05). Ela conta que procurou o distrito policial da região, mas não pode ser atendida por conta da greve e foi orientada a procura a Delegacia Geral. Contudo, ela relata que já foi duas vezes à delegacia e não conseguiu ser atendida.

“Na primeira vez que vim me falaram que já as senhas que foram entregues tinham acabado, para eu voltar na quinta-feira. Dessa vez eu cheguei mais cedo, pegue a senha 23, das 30 que eles entregam, me pediram para esperar, mas até agora não me atenderam. Essa greve tem prejudicado muito, porque não conseguimos resolver nossos problemas”, comenta.

O delegado Jetan Pinheiro, coordenador das delegacias especializadas de Teresina, explica que todos os boletins de ocorrência estão sendo feitos na Delegacia Geral, contudo, os distritos estão atuando em situações de emergência. Ele ainda pontua que as delegacias especializadas, como da Criança e Adolescente, do Idoso, da Mulher, estão funcionando normalmente.

“Apesar da greve, tivemos uma diminuição de 30% no número de homicídios, mas é claro que a população sofre com a greve. O atendimento está sendo feito direto, até às 18h, e já ultrapassamos mais de cinco mil boletins de ocorrência, ou seja, muitas pessoas estão nos procurando, mas acontece de um assalto ser realizado em uma zona mais distante e a pessoa não ter condições de vir até à delegacia”, destaca.

O delegado cita que em caso de perda de documentos, a pessoa pode fazer pela internet e posteriormente se dirigir à Delegacia Geral para confirmar o registro. No caso de perda do DUT (Documento Único de Transferência), o boletim deveria ser feito na Polinter, mas por conta a greve, o registro deve ser feito na Delegacia Geral. Jetan Pinheiro acrescenta que, nos casos de mandados de prisão, estão sendo feitos levantamentos e as prisões mais emergências sendo cumpridas. Além disso, a exigência de 30% do efetivo está sendo respeitada.

Isabela Lopes - Jornal O Dia