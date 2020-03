População do Parque Jacinta faz protesto na BR 316

Quem passou pela BR 316 no final da tarde dessa terça-feira, 10, se deparou com a manifestação da população do bairro Parque Jacinta, em Teresina. Cerca de 50 moradores se reuniram para protestar por segurança devido ao grande numero de assaltos que acontecem na região nos últimos meses. Ao longo da manifestação, policiais da PRF que estavam no local buscando organizar o fluxo de transito precisaram organizar os manifestantes que chegaram a invadir a BR com faixas e cartazes.





Fotos: Jailson Soares/ODIA





Entre os moradores muitas historias de assaltos e eles afirmam que a situação constante fez com que mudassem até mesmo a rotina. “Eu fui assaltada 11 vezes, não tem horário para acontecer e nos vivemos aqui abandonados, essa é a grande realidade. Tive arma apontada na cabeça, ladrão entrando na minha casa e eles chegam nos chamando de vagabunda é uma situação realmente revoltante”, afirmou Vera Lúcia, desempregada.

Os moradores afirmam ter buscado ajuda das autoridades, que infelizmente não tem respostas ou solução para a quantidade de assaltos. “Todo mundo tenta se ajudar, falar nos grupos pelo celular, proteger um ao outro antes de chegar em casa, mas mesmo assim ninguém escapa. Pode perguntar, todos aqui tem uma historia para contar que foi assaltado”, declarou Dona Josefa, de 65 anos.

O eletricista Carlos Augusto conta que medo hoje cerca a população do bairro. “A gente não pode mais sequer sair na porta de casa, estamos vivendo com medo. Estamos sendo assaltados dentro de casa, a caminho da parada de ônibus, as crianças estão com medo de ir e voltar da escola. A situação é aterrorizante”, afirmou.

Pâmella Maranhão