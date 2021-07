Ponto vacinação em Teresina gera aglomeração e atraso de mais de 2 horas

Um dos pontos de vacinação Covid-19 de Teresina gerou aglomeração de pessoas e atraso de quase duas horas nesta segunda-feira (28). O caso aconteceu no setor de Enfermagem da Universidade Federal do Piauí (UFPI), zona Leste de Teresina.



Segundo pessoas que estavam com o agendamento marcado para o local, o atraso para início da imunização se deu em virtude de problemas na documentação de alguns profissionais. Isso fez com que a vacinação chegasse a atrasar quase duas horas. Muitas pessoas usaram as redes sociais e postaram fotos e vídeos do posto, com pessoas aglomeradas e sem local para se protegerem do sol.



O arquiteto Matheus Carvalho de Andrade (26) agendou sua vacina para às 11h, porém, uma hora e meia depois ele ainda não havia recebido a primeira dose da vacina. “Começou às 9h e várias pessoas relataram pessoas de outros horários chegando para vacinar antes do horário marcado. No momento são 12h e ainda estamos na fila que anda pouco e as pessoas estão aglomeradas principalmente por causa do sol”, conta.



Matheus Andrade explicou que os profissionais da Construção Civil e Indústria estão com dificuldades quanto à documentação necessária que os grupos devem apresentar, o que tem gerado as longas filas. Além disso, ele pontua que a Fundação Municipal de Saúde (FMS) não divulgou informações sobre o que deveria ser apresentado no momento da vacinação, o que gerou dúvidas.



“O que se ouve na fila é o atraso na triagem por problemas na comprovação da atividade de Construção Civil e Indústria. Os funcionários parecem pouco informados sobre a documentação específica, o que acabou acarretando em demoras e muitas pessoas barradas após horas de fila, por falta de informação, já que as informações divulgadas pela FMS são muito vagas, em relação a este grupo”, pontuou Matheus Andrade.



Na última sexta-feira (25), a FMS anunciou o agendamento para vacinação contra Covid-19 em Teresina para pessoas com 48 anos ou mais, caminhoneiros, trabalhadores do transporte metroviário, trabalhadores da indústria e construção civil.



Por meio da assessoria de Comunicação, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) informou ter tido conhecimento do problema na vacinação do setor de Enfermagem da UFPI, e que a aglomeração ocorreu porque algumas pessoas apresentaram problemas na documentação. A Ascom destacou ainda que, como os profissionais não quiseram deixar o local sem receberem a vacina, muitos aguardaram até que regularizassem a situação documental.

