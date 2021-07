Ponte Metálica que liga Teresina a Timon será interditada por 15 dias para obras

A Ponte João Luís Ferreira (Ponte Metálica), que liga Teresina a Timom(MA) , será interditada por 15 dias. A interdição é feita atendendo solicitação da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), para permitir a realização de obras na estrutura física da via.

A ANTT solicitou à Ferrovia Transnordestina e Logística, responsável pela manutenção da estrutura, serviço de recapeamento asfáltico, recuperação das juntas de dilatação e o tabuleiro da ponte.

Para poder fazer as intervenções, a ANTT oficiou ao Departamento Municipal de Trânsito (DMTRANS) a interdição do tráfego na ponte durante os 15 dias de execução das obras. O fechamento será nos dois sentidos e inicia já na próxima segunda-feira (21).

O diretor do DMTRANS, Ronaldo Gonçalves, explica que os agentes do departamento farão a fiscalização do trecho da ponte que compreende a cidade de Timon.A partir do plano de interdição, o diretor sugere rotas alternativas.

“Nestes dias de interdição, solicitada pela ANTT, as pessoas poderão ter acesso à Teresina por meio da Ponte José Sarney [Ponte da Amizade] e pela Ponte Engenheiro Antônio Noronha [Ponte Nova]. A interdição é necessária para que a Ferrovia Transnordestina e Logística faça os reparos necessários que a ponte necessita. Nossas equipes estão no local durante esses 15 dias para orientar os condutores”, explica o diretor do DMTRANS.

