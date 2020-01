O próximo domingo (19) será diferente na Ponte Estaiada. O local será animado durante quase todo o dia por duas atrações distintas. É o #VemPraPonte e o #Kombinado!?, eventos diferenciados por seu maior contato com público. O objetivo é levar os visitantes que já passam por lá, ou que irão se dirigir para o local motivados pelo evento, para curtir a família e amigos ocupando o Complexo Turístico com muita arte e gastronomia.

O #VemPraPonte, que começa às 10h e vai até às 14h, tem o objetivo de oferecer atrações diferenciadas na manhã de domingo do teresinense. Com DJs, exposição de carros antigos, food truck e outros atrativos, a ideia do evento é manter o local movimentado.

Já o #Kombinado!? é um evento com a alma do rock and roll teresinense. Os Radiofônicos estarão no local com uma Kombi estilizada, levando várias atrações, como Os Radiofônicos, André Reole, Modstock, Ostiga Jr. e Florais da Terra Quente. O evento começa às 17h e vai até às 19h30.

De acordo com o gestor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdec), Venâncio Cardoso, os dois eventos, que contam com o apoio da Secretaria, são frutos de uma iniciativa da Prefeitura de Teresina, que vem trabalhando para movimentar e levar mais opções de lazer para o teresinense no mês das férias.



Ponte Estaiada será palco de dois eventos neste domingo (19). Arquivo O Dai



“Recebemos apoio do prefeito Firmino para que nesse mês de férias procurássemos desenvolver opções de lazer com essa pegada mais cultural que Teresina tem a oferecer. Nossa cidade é recheada de boas bandas, boa comida e ótimas idéias. Então juntamos isso tudo para fazer esse domingo diferenciado. O objetivo da Semdec é esse: movimentar nossos atrativos turísticos com o que a nossa gente tem a oferecer”, explicou Venâncio.

The Vejo na Ponte

Com datas confirmadas para os dias 26 de janeiro e 02 e 09 de fevereiro, o Festival The Vejo na Ponte também volta para movimentar o Complexo Turístico Ponte Estaiada, desta vez para unir a alegria das férias com a do carnaval: é o The Vejo na Ponte Edição de Carnaval. As atrações da nova edição serão divulgadas em breve pela Semdec e Fundação Cultural Monsenhor Chaves (FMCMC).

Ascom