Ponte Estaiada é palco da festa de Réveillon da Família em Teresina

A chegada de 2020 em Teresina foi marcada por muita música e confraternização. O “Réveillon da Família”, organizado pela Prefeitura de Teresina, contou com a presença de milhares de pessoas no Complexo Turístico da Ponte Estaiada. A festa teve inicio às 17h, com shows musicais e pirotécnicos, levando alegria para aqueles que escolheram passar a virada de ano na capital.

Com uma megaestrutura de palco, a festa foi embalada pelo som das apresentações musicais da banda Validuaté, Top Gun, Vavá Ribeiro, Orquestra Sinfônica de Teresina e de outros artistas piauienses. Com o intuito de proporcionar conforto e comodidade, a festa também contou com segurança reforçada, assistência médica, praça de alimentação e de um espaço desenvolvido especialmente para as crianças.

Uma multidão acompanhou a chegada de 2020 no estacionamento da Ponte Estaiada(Foto:Divulgação)

“Espero que em 2020 a gente possa continuar com a construção de uma Teresina ainda melhor. Nosso desafio diário é continuar trabalhando por mais educação, saúde e mobilidade urbana de qualidade em Teresina. Seguimos trabalhando por uma cidade não só desenvolvida, mas com mais oportunidades e tolerância”, ressaltou o prefeito Firmino Filho, que participou da festa.

A queima de fogos foi um show, deixando o céu de Teresina cheio de cores e formas por quatro minutos. A Prefeitura inova este ano com a adoção de fogos semi silenciosos. Para o superintendente da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC), Abiel Bonfim, essa é uma ação que traz menos incomodo aos animais, idosos e crianças. “Hoje a gente celebra em grande estilo essa grande festa, o início de uma nova década. Uma festa feita com muito carinho ao som de artistas piauienses. Para marcar essa celebração, contamos com um show pirotécnico, que teve mudanças atendendo as reivindicações dos defensores da causa animal”, afirma.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Venâncio Cardoso, destaca que o objetivo da prefeitura é que a festa se torne uma tradição na cidade. “Nós pensamos em um réveillon que agregasse os artistas locais, com muita música boa e segurança. Essa é mais uma opção para que as famílias que ficaram aqui em Teresina, possam celebrar esse ano que começa”, finaliza.

Prefeitura de Teresina