Polo Cerâmico do Poty Velho volta a registrar visitas de turistas

O Polo Cerâmico, localizado no bairro Poty Velho, zona Norte de Teresina, voltou a receber visitação de turistas após a procura ter diminuído devido à pandemia do coronavírus. O local conta com 51 pontos de produção e comercialização de diversificadas peças artesanais em cerâmica.

Criado há 14 anos, o Polo Cerâmico faz parte da renda de mais de 200 famílias que sobrevivem do artesanato. Estes trabalhadores foram muito afetados por conta das medidas de segurança sanitária impostas pelo vírus.

Segundo Raimunda Teixeira, secretária da Associação dos Artesãos do Polo Cerâmica, aos poucos, as atividades estão voltando à normalidade. “O pessoal está voltando, tanto os clientes do Piauí, quanto de outros estados. Estamos notando a presença dos turistas que estavam afastados. Há algumas semanas nós recebemos um ônibus de turistas visitando o polo. Ficamos muito felizes por estarmos retornando com a atividade”, informa.

De acordo com a secretária, o artesanato do Poty Velho é reconhecido em todo o país. Os turistas ficam encantados com a diversidade e criatividade das peças que são produzidas. “Nosso artesanato não é apenas reconhecido dentro do estado, mas em várias partes do país. Somos gratos pelo fato de nossa cerâmica ser reconhecida no Brasil”, declara.

Com o fechamento do comércio, muitos artesãos tiveram que adaptar-se ao modelo remoto de vendas. Raimunda Teixeira conta que apesar de alguns profissionais já trabalharem com redes sociais antes da pandemia, a maior parte deles teve que aprender a utilizar a venda online.

“Uma parte dos artesãos já tinham o hábito de fazer a venda online, mas a maior parte das pessoas aprendeu no momento difícil da pandemia. Com as lojas fechadas, nós tivemos que criar uma alternativa através das redes sociais que nos ajudaram a vencer”, afirma.

O Polo Cerâmico vem, ao decorrer dos anos, conquistando o reconhecimento e apreço dos brasileiros e, especialmente, dos nordestinos. Muitas pessoas buscam as peças a fim de decorar sua casa ou ambiente de trabalho. Dessa forma, além de deixar o seu lar mais bonito, as pessoas também acabam por valorizar o trabalho feito à mão pelos artesãos piauienses.

