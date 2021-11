Policial militar morre após mal súbito em Teresina

O cabo Marivaldo Fernandes Lima do Nascimento (50) morreu, na noite deste sábado (30), vítima de morte súbita em Teresina. A informação foi confirmada pela assessoria da Polícia Militar do Piauí, que emitiu nota de pesar. O militar ingressou na corporação no ano de 1994, e, atualmente, fazia parte da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar.



O velório acontece na residência do policial, localizada na Quadra E, Casa 5, Conjunto Francisco Marreiros, zona Sudeste de Teresina, próximo ao campo. O sepultamento está previsto para às 16h30, no Cemitério Jardim da Ressurreição.

(Foto: Divulgação/PM-PI)

A Polícia Militar do Piauí e demais companheiros de farda lamentaram a morte do cabo, que era muito querido e bastante atuante em grupos de mensagens instantâneas.

“O Plantão Funerário (Planaf) do Centro de Assistência Integral à Saúde (CAIS) da PM-PI manteve contato com os familiares para dar toda a assistência necessária. A Corporação estende condolências aos familiares e amigos e deseja que Deus os console e lhes dê serenidade para atravessar esse momento de dor”, diz a nota da PM-PI.

A Associação dos Oficiais Militares do Piauí também lamentou a morte do militar. “É com pesar que comunicamos o falecimento precoce do nosso irmão de farda Cabo PMPI Marivaldo que com sua alegria contagiava a todos nós e que agora alegra o reino dos céus. Que Deus o receba e conforte sua família”, diz.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!