Polícia fecha carvoaria clandestina e prende homem por crime ambiental

Uma carvoaria clandestina foi encontrada pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente no município de Altos, no Norte do Piauí. O empreendimento foi fechado após o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Única da cidade. Um homem não identificado, suspeito de ser proprietário do local, foi preso em flagrante.

Carvoaria clandestina é fechada pela polícia. Foto: Sejus divulgação

Segundo a Secretaria de Justiça do Piauí (Sejus), o estabelecimento funcionava há 17 anos produzindo carvão sem licença ambiental. Durante a ação, a polícia encontrou dois fornos de carvão vegetal em funcionamento, além de diversos sacos de carvão prontos, pedaços de madeiras cortados e uma motosserra.

Polícia Civil de Altos participou da ação. Foto: Sejus divulgação

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semar) foi acionada e multou o homem em R$ 10 mil.

Ainda segundo a Sejus, o suspeito de ser proprietário do local foi preso em flagrante e conduzido à delegacia. Ele será autuado por crime ambiental.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia