Polícia descobre local de rinha de galos; homem é preso

A Polícia Civil localizou, na tarde desta quinta-feira (12), um local de rinha de galos, na região do bairro Água Mineral, zona Norte de Teresina. Durante a operação, um homem que não foi identificado, foi preso por porte ilegal de uma espingarda calibre 12 e munições. De acordo com a polícia, ele era responsável por vigiar o local.

Segundo o chefe de investigação, Barbosa, o serviço de inteligência recebeu informações que na região havia um indivíduo armado.

“No momento da batida nós conseguimos localizar não só a arma como 16 munições de calibre 12. Ele disse que a arma não era dele, mas foi encontrada sob seu porte e ele irá responder por isso. Também fomos surpreendidos com esse local de rinha de galos. Chegamos a encontrar galos mortos. Acreditamos que esse homem era uma espécie de guarda e vigiava o local”, disse o investigador.





Fotos: Jailson Soares

De acordo com o cabo Jairo, a polícia teve acesso a informações privilegiadas que os levaram até o local. “Nos deparamos com esse local de maus-tratos. Com animais mortos, outros passando fome e sede. Estamos dando um basta nisso e agora os animais vão para locais adequados”, comenta.

A Delegacia do Meio Ambiente deslocou viaturas ao local para as providências legais.

