Polícia Civil identifica suspeito de assaltar papelaria no bairro Dirceu

A Polícia Civil identificou o suspeito de assaltar uma papelaria situada no bairro Dirceu, zona Sudeste de Teresina, na manhã desta quinta-feira (05). Segundo o delegado Ricardo Moura, titular do 8º Distrito Policial, Jeferson Barros Machado, de 22 anos, é o principal suspeito do crime e está foragido.



“Nós conseguimos as imagens do assalto em parceria com servidores da justiça, identificamos o suspeito e estamos em diligências para prendê-lo. Com certeza, ele não ficará por muito tempo solto”, disse.

Uma câmera de segurança da papelaria registrou toda a ação. Nas imagens, é possível ver que havia crianças dentro do estabelecimento na hora do crime. O suspeito aparece armado, caminha pelo local e força as pessoas irem para o chão. Toda a ação durou menos de um minuto. (Veja vídeo abaixo).





O delegado informou ainda que suspeito tem passagens pela polícia. “Ele já tem passagens pelo sistema prisional pelo crime de roubo. O suspeito é um indivíduo bastante perigoso”, concluiu.

Na ação, o homem conseguiu roubar um celular de um funcionário e uma quantia em dinheiro não revelada que estava no caixa do estabelecimento.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia