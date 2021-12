Polícia apreende 150 tabletes de maconha na zona Sul de Teresina

A Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Piauí apreendeu, na manhã desta sexta-feira (17), 150 tabletes de maconha e uma moto roubada. A ação ocorreu no bairro Santo Antônio, localizado na zona Sul de Teresina.

(Foto: Reprodução/Whatsapp)

Segundo Barbosa, chefe da investigação, ao receberem uma denúncia informando que havia um criminoso foragido do sistema prisional no local, a equipe da polícia se dirigiu à residência indicada, entretanto o suspeito conseguiu fugir. "A população sempre nos ajuda. Recebemos uma denúncia de que no local havia um foragido. Hoje pela manhã, as equipes foram até a residência e nos deparamos com um suspeito pulando o muro da residência e adentramos", explica o APC Barbosa.

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

Quando adentraram na residência, a Força Tarefa constatou uma motocicleta com placa roubada e aproximadamente 150 tabletes de maconha embalada. "Vimos uma moto na sala, já no quarto havia essa quantidade de entorpecente embalado e duas balanças de precisão", afirma.

Barbosa destaca ainda que acreditam que o local seria um ponto de distribuição de drogas. O material foi conduzido à Central de Flagrantes e o caso será investigado pela polícia judiciária.

