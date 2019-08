Parque do Mocambinho será inaugurado sexta (30) com shows

O bairro Mocambinho, na zona Norte da capital, ganha um novo equipamento público nesta sexta-feira (30). Será inaugurado o projeto de requalificação urbana e ambiental no entorno da Lagoa do Mocambinho , um grande parque com estrutura de lazer, recreação e cultura.

A inauguração acontece a partir das 18h e terá grande festa com vasta programação, que inclui o Balé da Cidade, Orquestra Sanfônica Seu Dominguinhos e as bandas 16 de Agosto e Top Gun, entre outras.

A ação é uma iniciativa do Programa Lagoas do Norte e deu origem a esse espaço chamado Parque Ambiental Matias Augusto de Oliveira Matos. A área total é de 4,9 hectares, com playground, quiosques, praça de alimentação, campo de areia, quadras de esportes, ciclovias, espaço para caminhadas e grande área verde.

A obra total foi orçada em R$ 12,7 milhões, com financiamento do Banco Mundial. Toda a estrutura foi construída no entorno de uma das maiores lagoas da região.

Parque do Mocambinho integra o projeto Lagoas do Norte. (Foto: Ascom/PMT)

No local, a população terá acesso à pista de caminhada, ciclovia, quadra de areia, quadra de futebol society, quadra para prática de badminton e campo de grama sintética. Além dos espaços para prática de esportes, também há um prédio administrativo, quiosques, academias, playground e área contemplativa no entorno da lagoa, com grama natural para descanso.

A inauguração do parque conta com uma grande programação, que inicia às 17h com partidas de futebol e recreação infantil com brinquedos. Às 18h será a solenidade com a presença do prefeito Firmino Filho e as apresentações da Banda 16 de Agosto, Balé da Cidade de Teresina, e Quadrilha Luar do São João, seguidos da Orquestra Sanfônica Seu Dominguinhos, banda Top Gun, Rosa Xote e Bill Coimbra.

