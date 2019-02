PMT cadastra veículos para atender a usuários durante paralisação

Com o anúncio da paralisação dos motoristas de ônibus de Teresina para a próxima segunda-feira (04), a Prefeitura decidiu cadastrar veículos alternativos para atender à população e minimizar os impactos da falta de ônibus na cidade. Nesta sexta-feira (01) e neste sábado (02), a Strans (Superintendência Municipal de Transporte) está recebendo as pessoas interessadas em fazer o transporte de passageiros dentro da Capital enquanto seguem as negociações com a categoria.



Leia também:

Motoristas de ônibus paralisam atividades em Teresina

Poderão ser cadastrados ônibus e vans e os veículos passarão por uma vistoria completa de modo que a segurança do usuário seja garantida. O objetivo da Strans é cadastrar o maior número de carros possível. “Os interessados devem nos procurar com a documentação em dia e a carteira de habilitação em mãos. As ordens de serviço serão entregues com o roteiro que deverá ser seguido pelos ônibus”, explica Francisco Nogueira, diretor de transportes públicos da Strans.





Foto: Arquivo O Dia

Vale lembrar que os estudantes devem apresentar a carteira estudantil para ter direito de pagar a meia passagem em dinheiro.

O movimento

Uma das principais pautas desta semana foi a possível paralisação dos motoristas e cobradores de ônibus de Teresina. A categoria reivindica reajuste salarial de 8,5% mais aumento da frota em circulação na capital. Como as negociações com o ente público não avançaram e nem se chegou a um consenso sobre isso, os trabalhadores confirmaram para a próxima segunda-feira (04) a paralisação de suas atividades.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Urbano de Teresina (Sintetro), não houve proposta satisfatória por parte do empresariado e da Prefeitura. A paralisação foi confirmada após reunião entre as entidades nesta quinta-feira (31).

Maria Clara Estrêla