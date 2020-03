PMT baixa novo decreto sobre uso de transporte público para forçar isolamento

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (STRANS) informou nesta segunda-feira (23) que cerca de 3 mil passageiros idosos utilizaram, com direito à gratuidade, o transporte coletivo de Teresina. Diante da pandemia do novo coronavírus, para garantir à proteção direta dos idosos, foi assinado hoje o Decreto nº 19.541 que dispõe sobre as medidas na área do transporte público para o enfrentamento à pandemia provocada pelo covid19.



Portanto, está suspensa a gratuidade do idoso, referente ao uso do transporte público, por ser o de maior risco. De acordo com as autoridades de saúde, fica limitado o funcionamento do Transporte Eficiente (que atende pessoas com deficiência), para atendimento através de agendamento somente em casos especiais de saúde e de abastecimento pessoal. Além disso, está determinado também às empresas que operam o sistema de transportes públicos que mantenham o funcionamento da frota mínima prevista e que os consórcios de ônibus forneçam os materiais necessários de segurança e de limpeza.

O superintendente da Strans, Weldon Bandeira, afirmou que esperava uma redução de passageiros de todas as idades, mas na categoria dos idosos não se verificou no mesmo percentual das demais.

“Nosso apelo é para que as famílias impeçam os idosos de saírem de casa. Já está comprovado e alertado que são os idosos os que mais apresentam problemas de saúde com esse vírus. Se faz necessário proteger esses idosos e evitar a transmissão da doença na cidade”, explica.

A recomendação das autoridades da área da saúde e dos gestores é que todas as pessoas fiquem em casa. No caso das pessoas com mais de 60 anos de idade, por ser o grupo de maior risco de contrair o Covid -19, esta recomendação deve ser obedecida. Em todo o Brasil teve início hoje, 23, a campanha de vacinação contra a gripe para pessoas com idade a partir de 60 anos, mas existem postos funcionando em 91 Unidades Básicas de Saúde (UBS )em todos os bairros da cidade e até em escolas.

Adriana MagalhãesJorge Machado com informações da Prefeitura Municipal de Teresina