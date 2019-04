PM desmente boatos de tiros em show de Marília Mendonça

A Polícia Militar desmentiu os boatos sobre tiroteio em meio ao show da cantora Marília Mendonça, realizado na noite de ontem (04), no estacionamento da Ponte Estaiada, zona Leste de Teresina. A história dos disparos começou a partir de um vídeo que estava circulando nas redes sociais, onde mostra diversas pessoas correndo e uma voz gritando “é bala”.







De acordo com o capitão Júlio, do 5º BPM, nenhuma ocorrência foi registrada pelo policiamento do local. “Pode ter ocorrido alguma confusão, mas não houveram tiros. Nas imagens não há o clarão dos disparos. O show estava sendo filmado por outras pessoas, no entanto não temos outro vídeo do tipo. Por isso descartamos essa possibilidade de tiroteio”, conta.

Segundo o capitão, não houve nenhum relato de arrombamento de veículos, que é comum em grandes eventos. “Apesar do tamanho do show, houveram casos de furtos de celulares. Mas nas imediações não foram registrados nenhum furto de veículos no local. Também não tivemos entradas em hospital com feridos por arma de fogo”, relata.



Show da cantora Marília Mendonça. Foto: Reprodução

Uma multidão esteve presente no evento, que começou a ser divulgado no inicio da manhã desta quarta-feira (03). A cantora Marília Mendonça visitou o Centro da cidade convidando a população para o show, onde seria realizado a gravação de parte do projeto “Te Vejo em Todos os Cantos”, que resultará no próximo DVD da cantora.





Adriana MagalhãesGeici Mello