Plínio Macêdo se torna “imortal” da Academia Piauiense de Letras

O professor da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Dr. Plínio da Silva Macêdo, tomou posse na noite do sábado (09) como imortal da Academia Piauiense de Letras (APL). Ele ocupa agora a cadeira de número 03 que já teve como Patronos Joaquim Sampaio Castelo Branco e Jesualdo Calvalcanti Barros.



Plínio Macêdo recebe honraria na APL. Foto: Arquivo Pessoal

Durante a cerimônia de posse, realizada na sede da APL, na Avenida Frei Serafim, Plínio agradeceu emocionado pela honraria.

"Sinto-me honrado em ocupar hoje a cadeira de número 03 nesta distinta Academia Piauiense de Letras. Aqui quero contribuir ainda mais com a construção da literatura piauiense”, disse o Prof. Dr. Plínio da Silva Macêdo

Plínio agradece horaria na APL, em Teresina. Foto: Arquivo Pessoal

Além de professor, Plínio é Titular do Departamento de Patologia e Clínica Odontológica do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal do Piauí (UFPI), pesquisador, escritor, Doutor em Odontologia-Periodontia pela Universidade de São Paulo-Faculdade de Odontologia de Bauru (1990), Representante eleito do Conselho Departamental do CCS no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPEx e Membro do Conselho Universitário-CONSUN-UFPI, Membro Fundador do Comitê de Ética em Pesquisa-UFPI e Consultor Científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia