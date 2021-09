Plantas em homenagem às vítimas da Covid-19 são furtadas em São Raimundo Nonato

Plantas em homenagem às vítimas deCovid-19 foram furtadas, no município de São Raimundo Nonato, no Sul do Piauí, segundo a prefeitura.

As plantas foram arrancadas do Parque Recordar. Nesta quarta-feira (01), o município começou um levantamento para identificar quantas plantas foram retiradas do local.

Foto: Ascom/Semar

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a prefeitura lamentou o caso e ressaltou que atitude envergonha os cidadãos sãoraimundenses. “Uma vez que não respeitam nem a família e nem a memória daqueles que não se encontram mais entre nós”, disse.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente está investigando o caso. Câmeras de segurança deverão ajudar na identificação dos autores do crime.

Projeto Parque Recordar

Lançado neste ano em São João do Piauí, o Projeto Parque Recordar tem por objetivo homenagear vítimas da Covid-19 – com o plantio de árvores – nos 224 municípios do Estado. A iniciativa a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar) do Piauí.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!