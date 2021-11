Piloto do avião que caiu com Marília Mendonça era piauiense

O piloto Geraldo Martins Medeiros Junior, que morreu na queda do avião que também estava a artista Marília Mendonça, de 26 anos, era natural de Floriano, no Sul do Piauí. O acidente aconteceu na tarde dessa sexta-feira (05) na serra da Catinga, em Minas Gerais. A informação foi confirmada pelo primo dele, Honorato Drummond, em entrevista concedida a um TV local.



Segundo o primo, Geraldo Martins morava em Brasília, no Distrito Federal, com a esposa e mais dois filhos. A família do piloto ainda está em choque com o ocorrido.

Acidente

A cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas morreram após a queda de aeronave de pequeno porte em uma região serrana na zona rural do município de Caratinga, em Minas Gerais. A assessoria da cantora chegou a informar que ela tinha sido resgatada com vida e estava bem. Contudo, a Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que não houve sobreviventes.

O avião, um bimotor utilizado como táxi aéreo, partiu de Goiânia com destino a cidade de Caratinga/MG, onde Marília Mendonça faria um show na noite desta sexta-feira.

