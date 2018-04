Piauienses fazem ato em favor de Lula em frente à Justiça Federal

Há poucas horas do início do julgamento, pelo STF, do habeas corpus do ex-presidente Lula em Brasília, piauienses se reuniram em um ato a favor do líder petista em frente à Justiça Federal, na Avenida Miguel Rosa. Cerca de 80 pessoas levantam faixas e cartazes, entoando palavras de ordem em apoio ao ex-presidente.



O julgamento, que definirá se e quando Lula poderá ser preso no caso do triplex do Guarujá foi duramente criticado por membros no Partido dos Trabalhadores no Piauí. O ex-líder do Governo na Assembleia, João de Deus, por exemplo, disse que o ex-presidente está sendo alvo de perseguição política e que a Constituição está sendo violada e usada em favor de uma arbitrariedade.





“Lula só está sendo condenado porque está em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais e é um nome de peso no cenário político nacional e com um grande poder de mobilização. Nós queremos evitar essa injustiça, afinal o STF é guardião da Constituição e esperamos que ela seja cumprida”, dispara João de Deus.

Lideranças e simpatizantes vão se reunir durante a tarde na sede do Partido dos Trabalhadores em Teresina para assistir ao julgamento de Lula. Ao mesmo tempo, grupos de manifestantes vão se reunir em Brasília, em frente ao STF, para protestos contra e a favor do ex-presidente.

Maria Clara Estrêla, com informações de Lucas Albano