Piauiense continua desparecido e nome entra para lista de doação

O piauiense Edson Rodrigues dos santos, de 45 anos, continua na lista de desaparecidos da tragédia que ocorreu em Brumadinho, Minas Gerais, no último dia (25). Segundo a família dele, a empresa entrou em contato para informar que as buscas continuam por toda área do refeitório, local que, segundo familiares, Edson estava quando tudo aconteceu.

Apesar de ainda integrar a lista de desaparecidos, o nome de Edson também está na lista de doação de R$ 100 mil por fatalidades e desaparecimentos oferecido pela empresa Vale, mineradora responsável pelo rompimento da barragem contendo rejeitos de processamento de minério, localizada na região do Córrego do Feijão.



Edson Rodrigues dos Santos morava em Minas Gerais com a esposa. Foto: Reprodução/Arquivos Pessoais



Ao Portal O Dia, o irmão de Edson, Francisco dos Santos, contou que a esposa do irmão está acompanhando as buscas de perto. “Ela continua lá em Brumadinho, agora acompanhada pela família dela e aguardando notícias. Nós continuamos também na espera”, disse.

O último contato do Piauiense com a família, que são todos naturais de Guardalupe município da região Sul do Piauí, foi cerca de uma hora antes da barragem romper. Os familiares contam que Edson trabalhava na parte de montagem das tubulações e estava há três meses trabalhando para a empresa Vale.

Brumadinho

No começo da tarde desta segunda-feira (4), o Corpo de Bombeiros confirmou que o número de mortos na tragédia de Brumadinho subiu para 134. Até o momento, 199 pessoas continuam desaparecidas e 121 corpos já foram identificados. Até este domingo (3), pelo menos 121 pessoas tinham sido encontradas mortas após o rompimento da barragem I da mina Córrego do Feijão.

Adriana MagalhãesGeici Mello