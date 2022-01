Piauiense 2022: ingressos em Teresina vão custar R$ 50 cadeiras e R$ 30 arquibancadas

A Federação de Futebol do Piauí (FFP) divulgou, nesta terça-feira (11), os valores dos ingressos que serão praticados na Série A do Campeonato Piauiense de Futebol 2022. Os preços variam de R$ 10 a R$ 50.



De acordo com a FFP, em Teresina, onde os jogos serão disputados no estádio Lindolfo Monteiro, os ingressos irão custar R$ 50,00 no setor de cadeiras, R$ 30,00 no setor de arquibancadas, ambos com direito meia-entrada. Na geral, o preço será promocional de R$ 10,00.

Foto: Arquivo/ODIA

Para os jogos na cidade de Piripiri, na Arena Ytacoatiara, os bilhetes irão custar R$ 40,00 nas cadeiras e R$ 30,00 na arquibancada e R$ 20,00 na geral, todos com meia-entrada.

Já em Parnaíba e Oeiras, o valor do ingresso será no valor promocional de R$ 15,00 nas arquibancadas, enquanto em Floriano, o preço promocional nas arquibancadas será de R$ 20,00.

O Campeonato Piauiense de Futebol começa a ser disputado no próximo sábado (15), com Parnahyba e Fluminense no Estádio Mão Santa, em Parnaíba; Oeirense e River no Gerson Campos, em Oeiras; e Flamengo e 4 de Julho no Lindolfo Monteiro, em Teresina. Todos os jogos serão disputados às 16h. Corisabbá e Altos encerram a primeira rodada o domingo (16), às 17h, no Estádio Tibério Nunes, em Floriano.

Com informações da FFP