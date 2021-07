Piauí recebe mais de 63 mil doses da vacina AstraZeneca nesta sexta (16)

O Piauí recebeu, na madrugada desta sexta-feira (16), 63.250 doses da vacina FioCruz/AstraZeneca. A fim de agilizar a imunização da população piauiense, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) já enviou as vacinas para as Regionais de Saúde, onde os municípios poderão fazer a retirada das doses.

Foto: Divulgação/Sesapi

“Nossos caminhões já seguiram para as cidades e iniciaram as entregas, ainda nesta sexta-feira. Pedimos que tão logo os municípios recebam as vacinas, façam a aplicação em seus grupos para que possamos acelerar a imunização dos piauienses”, ressalta o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.

A remessa da vacina FioCruz/AstraZeneca será repassada para utilização em primeira dose e dividida de acordo com a resolução da Comissão Intergestora Bipartite (CIB), onde ficou determinado que todas as vacinas, de primeira dose, que chegarem ao estado serão distribuídas da seguinte maneira: 50% para a população em geral de 18 a 59 anos, não contempladas nos demais grupos, 30% para grupos estabelecidos Plano Nacional de Imunização (PNI) e também para 20% dos serviços essenciais escolhidos pelos conselhos municipais de saúde.

Com informações da Sesapi

