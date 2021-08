Piauí recebe 119 mil vacinas contra a Covid-19

O Piauí recebeu, na tarde desta quinta-feira (26), mais 119 mil doses de vacina contra a Covid-19.



Foto: Ascom/Sesapi

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), foram entregues 46.800 Pfizer/BioNTech e 72.200 Butantan/ CoronaVac. Os imunizantes serão usados para a primeira e segunda doses da população.

Foto: Ascom/Sesapi

Das 72.200 doses da vacina Coronavac, 32.490 serão usadas para a primeira dose e 32.490 para a segunda dose. Num total de 7.220 doses serão reserva técnica. Das 46.800 doses da Pfizer, 31.590 serão usadas para a segunda dose; 3.510 é de reserva técnica; 10.530 serão para a primeira dose e 1.170 reserva técnica.

"Nosso empenho é para que todos os piauienses, em todas as regiões do estado, tenham acesso às duas doses de imunizantes. Isso é essencial para continuarmos com o cenário de queda nos casos da Covid-19 no Piauí”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.

Agência Educa Mais Brasil

