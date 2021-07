Piauí: Mulher é presa após quebrar para-brisa de vizinha; acusada é usuária de drogas

Uma mulher que não teve a identidade revelada foi presa na tarde desta terça-feira (08) após quebrar o para-brisa do carro de sua vizinha porque sua mãe se recusou a dar dinheiro para a compra drogas no bairro Promorar, na Zona Sul de Teresina.



Foto: Jailson Soares/ODIA

“Quebrei mesmo porque ela (mãe) não queria me dar o dinheiro. Eu sabia se eu quebrasse ela me daria, por isso, eu quebrei. A vizinha não tinha nada a ver com isso”, confessou a jovem na Central de Flagrantes.

A Polícia Militar recebeu informações da Central de Operações Policiais Militares (COPOM). A suspeita foi presa em flagrante.

“Ela ameaça a mãe quase todos os dias por causa das drogas. Recebemos informações do COPOM e efetuamos a prisão no Promorar. Ela quebrou o para-brisa da vizinha para a mãe dar dinheiro para ela comprar drogas”, disse o agente P. Santos.

Após a prisão, a mulher foi levada à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!