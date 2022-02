Piauí: jaguatirica é encontrada morta na BR 343, entre Altos e Campo Maior

Uma jaguatirica foi encontrada morta no acostamento da BR 343, no trecho que liga a cidade de Altos ao município de Campo Maior, no Norte do Piauí. Um ciclista encontrou o animal já sem vida e fez imagens. O vídeo viralizou nas redes sociais nessa segunda-feira (31). (Veja vídeo:)



Pela narração do vídeo, ele acreditava que o animal era uma onça pintada e que, segundo ele, parecia ter sido atropelada.“Um felino aqui, uma onça mesmo. Até pensei que fosse um animal menor. Quem está vindo entre Campo Maior e Altos, é inevitável, impressionante, parei, voltei e filmei. Para nós ciclistas isso faz muita diferença”, disse o homem identificado apenas como Wesley.

As causas da morte são desconhecidas, já que nenhum serviço foi acionado para recolher o animal. Procurada pela reportagem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não foi acionada para atender a ocorrência envolvendo o animal.

