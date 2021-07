Piauí: bebê com cardiopatia congênita é salvo após cirurgia corretiva em São Paulo

O bebê Isac Gael Marques, de um mês e 14 dias de vida, que nasceu com cardiopatia congênita e precisava passar por cirurgia, realizou o procedimento com sucesso no Hospital HCor, na cidade de São Paulo. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (14) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), que garantiu a intervenção através do programa Tratamento Fora do Domicílio (TFD). O pequeno Isac sofria com a Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo (SHCE).



A mãe do garoto, Graziele Marques da Silva, relatou que o sentimento é de gratidão. “Meu filho nasceu com Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo e, através do TFD da Sesapi, ele foi transferido para São Paulo e submetido à cirurgia corretiva, que salvou a vida dele. Agradeço a todos pelo acolhimento”, afirma a mãe. A palavra Hipoplasia é um termo médico que significa subdesenvolvido.

Segundo o Secretário de Saúde, Florentino Neto, diagnosticar precocemente é o fator principal para que a criança cardiopata possa receber o atendimento correto e no tempo necessário.

“Por não serem doenças evitáveis, o diagnóstico e o tratamento precoces podem, na maioria dos casos, reverter a doença”, explica.

Sobre a síndrome

A Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo (SHCE) é responsável por 2% a 4% dos defeitos congênitos do coração. Uma vez que o lado esquerdo do coração está subdesenvolvido, o sangue oxigenado que está chegando ao lado esquerdo do coração vindo dos pulmões é desviado para o lado direito do coração através do defeito do septo atrial, onde ele se mistura com sangue desoxigenado que está retornando ao coração do corpo.

Esse sangue relativamente desoxigenado sai do lado direito do coração e entra nos pulmões e atravessa o canal arterial em direção ao corpo. O canal arterial é um vaso sanguíneo que conecta as duas artérias grandes que saem do coração, denominadas artéria pulmonar e aorta. Enquanto o bebê está no útero, bem como nos primeiros dias de vida, o canal fica aberto.

O fluxo sanguíneo em direção ao organismo é apenas mantido porque o canal arterial continua aberto. Assim que o canal se fecha, como ocorre normalmente após o nascimento, há um fluxo muito pequeno de sangue para o corpo. O bebê morre se o defeito não for reparado imediatamente.

Os sintomas da síndrome da hipoplasia do coração esquerdo aparecem quando o canal arterial começa a se fechar durante as primeiras 24 a 48 horas de vida. Sinais de insuficiência cardíaca aparecem rapidamente depois disso, incluindo respiração acelerada, falta de ar, pulso fraco, palidez ou tom de pele azulado, baixa temperatura corporal, letargia e redução do número de fraldas molhadas.

Projeto salva vidas

O Tratamento For do Domicílio (TFD) é um instrumento legal que visa garantir, pelo SUS, o tratamento de média e alta complexidade a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de residência.

