Pessoas de 50 a 53 anos poderão se vacinar segunda (14) e terça (15) em Teresina

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) informou, neste sábado (12), que ampliou a vacinação contra a Covid-19 em Teresina. Agora, pessoas com 52 e 53 anos poderão se vacinar na segunda-feira (14) e pessoas com 50 e 51 anos poderão se vacinar na terça-feira (15). Ao todo, 10 pontos de driver thur estarão espalhados em diversas zonas da cidade. Os postos de drive thru começam a vacinar as 9h e seguem até às 17h.



A FMS informou ainda que a vacinação seguirá a logística dos dias anteriores de drive thru, com foco no público feminino na parte da manhã (9h às 13h) e nos homens no turno da tarde (13h às 17h).

Foto: Assis Fernandes/ODIA

“As pessoas devem se dirigir aos pontos portando documento de identificação com foto e data de nascimento; CPF ou cartão nacional do SUS; Cartão de vacina (se tiver) e um comprovante de residência de Teresina”, explica.

Os postos para vacinação são:

•Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU – Norte)

•Universidade Estadual do Piauí (UESPI)

•Terminal de Integração Buenos Aires

•Terminal de Integração Zoobotânico

• Teresina Shopping

• ADUFPI

•Terminal de Integração Bela Vista

•Terminal de Integração Parque Piauí

•Terminal de Integração Livramento

•Terminal de Integração Itararé





Vacinação neste sábado (12)

Neste sábado (12), 13 pontos de drive-thru estarão abertos para a imunização do público de 54 e 55 anos, das 9h às 17h. Mulheres se vacinam pela manhã e homens à tarde.



