Pessoas com 31 anos poderão agendar vacina contra Covid hoje (17) em Teresina

As pessoas com idade de 31 a 37 anos podem fazer agendamento para a vacina contra a Covid nesta terça-feira (17), às 18h. A Fundação Municipal de Saúde (FMS) reabre também o agendamento para gestantes, lactantes e puérperas com mais de 18 anos com bebês lactentes até seis meses de idade para a primeira dose da vacina contra a covid-19 em Teresina. O agendamento é feito pelo site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/.

No momento da imunização, é preciso apresentar os seguintes documentos: cartão de vacinação (se tiver), documento de identificação com foto e data de nascimento; CPF ou cartão nacional do SUS e um comprovante de endereço que comprove que a pessoa reside em Teresina, além de documentos específicos para cada grupo.





Foto: Assis Fernandes/ODIA

As gestantes devem apresentar cartão de gestante ou laudo de profissional de saúde. Puérperas (até 45 dias do nascimento do bebê) devem apresentar certidão ou declaração de nascimento do bebê.

As lactantes devem apresentar no ato da vacina uma certidão ou declaração de nascimento do bebê lactente até 6 meses de idade.

A coordenadora da vacinação em Teresina, Emanuelle Dias, informa que as pessoas desses públicos devem acessar o site a partir das 18h. “Ao acessar o site a pessoa que faz parte do grupo específico desse agendamento escolhe a data, local e horário que deseja se vacinar. É importante comparecer no horário exato que está agendado para evitar aglomeração”, diz.

Com informações da FMS

