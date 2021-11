Pessoas a partir de 55 anos recebem a dose de reforço hoje em Teresina

Teresina segue dando prosseguimento à vacinação com a dose de reforço das vacinas contra a covid-19, ampliando a imunização por faixa de idade. Nesta terça-feira (23), estão sendo vacinados com a dose de reforço as pessoas a partir de 55 anos. Amanhã (24), se vacinam as que têm a partir de 50 anos; Na quinta-feira (25) se vacinam as pessoas a partir de 45 anos e na sexta-feira (26), aquelas que possuem 40 anos ou mais.



“Pessoas dessas faixas etárias que já tenham cinco meses da última dose podem se dirigir a um dos pontos de acordo com o dia correspondente”, informa a coordenadora Emanuelle Dias.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Ao todo, estão sendo disponibilizados cinco pontos de vacinação em drive-thru funcionando das 9h às 17h nos seguintes locais:

Centro Universitário Santo Agostinho Sul

Terminal do Parque Piauí

Terminal do Livramento

Terminal do Buenos Aires e Terminal do Zoobotânico

Além das pessoas das faixas etárias contempladas com a dose de reforço, também poderão receber a dose de reforço pessoas imunossuprimidas de qualquer idade que tenham no mínimo 28 dias da última dose.

Compartilhar no

Com informações da FMS

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!