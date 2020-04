Pesquisa amostral revela situação da Covid-19 em Teresina

Duas pesquisas sanitárias estão sendo realizadas em Teresina e que incluem testes para Covid-19 envolvendo 900 pessoas. As pesquisas estão sendo feitas pela Prefeitura, em parceira com o Instituto Opinar, e tem como objetivo conhecer a situação da pandemia do coronavírus na cidade.



A amostragem das pesquisas será aleatória por estratos de sexo e idade, conforme dados populacionais atualizados das Unidades Básicas de Saúde (UBS) da zona urbana. Os questionários com perguntas sobre a saúde dos entrevistados serão aplicados em três etapas, sendo 300 entrevistas de cada vez.



“A pesquisa e coleta de exames estão sendo feitas por técnicos de nível superior, todos identificados. É uma pesquisa amostral para saber a situação do vírus na cidade”, explica Jesus Mousinho, diretora de Assistência Especializada da Fundação Municipal de Saúde (FMS), ressaltando que o fornecimento e a coleta dos testes rápidos para Covid-19 serão feitas por equipe treinada da Fundação.



Como diferencial da pesquisa, os resultados serão apresentados dia a dia com amostras de 300 entrevistados e, no final um relatório, com a amostra total de 900 entrevistados. Os resultados serão baseados pelos resultados positivos dos testes para Covid-19, onde serão levadas em consideração comorbidades ou doenças prévias e quadro atual de saúde do entrevistado. Também serão apresentadas as características demográficas coletadas (sexo, idade, nível de instrução, renda e situação de trabalho).



Serão pesquisadas características demográficas como situação de trabalho, nível de instrução e renda familiar. A pesquisa tem nível de significância de 95% e margem de erro de 3,27% para mais ou para menos.



