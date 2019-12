Peru vivo pode ser comprado a partir R$80,00 em feira

A venda de peru vivo vem crescendo a cada ano. Na feira livre de animais, ao lado daNova Ceasa, desde de outubro a população procura pela ave, com o objetivo de alimentar e engordar o peru. Roberval Lopes tem 71 anos e trabalha há 23 anos vendendo aves. Ele conta que nos próximos dias a expectativa é que a venda aumente e seja positiva.

“No começo de dezembro as vendas aquecem, está numa previsão boa, bem melhor do que o ano passado. Eu tenho peru que variam de R$ 80,00 a R$ 300,00, que são de 4,5Kg a 9kg. O capão também está sendo procurado, então as pessoas compram aqui e outra pessoa mata”, conta Roberval Lopes.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

O administrador de empresa Walison Leite explica que já comprou quatro perus para a família, e que para a virada de ano tem previsto mais dois. “Eu compro aqui na feira por que o valor é mais acessível e por causa da qualidade. Não adianta a pessoa não saber a procedência, e aqui a gente sabe, não tem o que questionar. Depois, tem uma pessoa certa para assar, pago R$ 150,00”, fala



Venda de Peru congelado cresce 20% em relação ao ano interior



Para facilitar, há ainda a opção de comprar o peru congelado. Este ano, em um supermercado da capital, o peso está de em torno de 17,48kg e o valor varia de R$75,00 a R$ 150,00. “Estamos tendo uma procura muito grande, até pela localização da loja que é boa. Há 2 semanas já iniciaram a procura, a população compra perus grandes.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Inclusive já fizemos um aporte maior, para dar conta das vendas do fim de semana. As vendas já cresceram 20% comprado ao ano passado”, conta o gerente do supermercado Marcos Paz. Amanda Melão é dona de um buffet e para a ceia de natal ela recebe encomendas para assar perus. Ela disse que este ano as aves estão mais caras comparado ao ano passado.



“Eu peguei 32 encomendas e vim comprar os perus congelados, mas o preço está altíssimo. Lembro que ano passado estava R$ 13,90kg, agora está 17,48kg, um aumento considerável e que pesa no bolso”, comenta Amanda Melão.



Já para quem procura o peru assado e no ponto para a ceia, existem empresas como a da Amanda Melão, que entregam as encomendas das aves. Em Teresina, a padaria em que a Marciene Nascimento gerencia já recebeu encomendas há 15 dias.



“Já tenho algumas encomendas, na segunda e terça acredito que a procura vai aumentar, mas as pessoas já vêm encomendando. Na empresa cobramos de R$ 55,00 a R$ 75,00 para entregar o peru assado, se a pessoa trouxer o peru cobramos R$ 80,00, e decorado em média 100 reais. No ano passado assamos 35 perus por dia, entre peru e leitão”, fala Marciene Nascimento.



Virgiane PassosSandy Swamy