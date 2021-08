Perdeu o cartão de vacina ou o agendamento da 2ª dose para Covid? Saiba o que fazer

A vacinação contra Covid-19 em Teresina para o público em geral já atende as pessoas com idade de 33 e 37 anos, que devem fazer o agendamento pelo site da Fundação Municipal de Saúde. Quem já recebeu a primeira dose e está aguardando a segunda dose, deve ficar atento ao cartão de vacina, que precisa ser apresentado no momento da imunização



Contudo, por algum motivo, pode acontecer da pessoa não conseguir se vacinar e perder a data. Há também a possibilidade de perder o cartão de vacina, que consta o nome do imunizante e a data de retorno.



Para que ninguém fique sem ser imunizado contra o novo coronavírus por algum desses motivos, veja como fazer o reagendamento ou a solicitação do novo cartão de vacinação.



Reagendamento

Passo 1

O primeiro passo é entrar novamente no site do Vacina Já.



(Fotos: reprodução/FMS)

Passo 2

Após isso, clicar na opção “alterar agendamento”.



Passo 3

Em seguida, o usuário será direcionado para uma página que solicitará alguns dados, que devem ser preenchidos corretamente.

Passo 4

Pronto, agora é só fazer o agendamento do novo dia e horário para receber a vacina contra a Covid-19.

É bom destacar que, caso o sistema não mostre a opção do dia e/ou horário disponível para agendamento, significa dizer que no momento não tem vaga disponível.

Cartão de vacinação

Para quem perdeu o cartão de vacinação e precisa do documento para tomar a segunda dose da vacina contra Covid-19, basta baixar o aplicativo Conecte SUS. A ferramenta registra a trajetória de quem busca atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS).



O aplicativo disponibiliza a Carteira Nacional Digital de vacinação, ferramenta que permite ao usuário e profissionais de saúde que façam o acompanhamento da imunização. O cidadão cadastrado, assim que receber a vacina, terá a dose registrada no aplicativo. Será possível consultar o tipo de vacina aplicada, o lote de fabricação e a data em que a dose foi tomada.



