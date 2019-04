Pelo menos 500 famílias em áreas de risco são atendidas pela Prefeitura

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi) divulgou nesta terça-feira (09) o balanço dos atendimentos feitos pela Prefeitura de Teresina nas diversas zonas da Capital às famílias atingidas pelos alagamentos. Até o presente momento, 500 famílias já receberam assistência, sendo que a maior parte delas – 251 – estão localizadas na zona Sudeste.



Outras 141 famílias atendidas residem na zona Sul de Teresina. Na zona Norte, foam feitos 98 atendimentos às famílias tingidas e na zona Leste, seis. A equipe da força tarefa do Município conta com 180 servidores da Semcaspi além das Superintendências de Desenvolvimento Urbano e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Semduh).



Foto: Poliana Oliveira/O Dia

De acordo com o balanço da Semcaspi, dessas 500 famílias que receberam atendimento, pelo menos 208 já foram incluídas no programa Cidade Solidária e outras estão sendo cadastradas para serem incluídas no aluguel solidário da Prefeitura de Teresina.

“Estamos garantindo um acolhimento digno para essas famílias que perderam suas residências, através do Cidade Solidária. As equipes da Prefeitura de Teresina, que incluem Semcaspi, SDU's e Semduh, estão trabalhando incansavelmente para garantir o auxílio necessário aos teresinenses vítimas do período chuvoso”, reforça Samuel Silveira, secretário da Semcaspi.

A Semcaspi disponibilizou o número 3215-7593 para que a população possa entrar em contato com a Gerência de Proteção Social Básica e tirar dúvidas.

Maria Clara Estrêla, com informações da Semcaspi