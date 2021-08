PDT confirma filiação de Charles Silveira e anuncia visita de Ciro Gomes

Mais um integrante da gestão do ex-prefeito Firmino Filho, que deve ser candidato na eleição de 2022, é o professor Charles Silveira. O PDT confirmou a filiação do ex-presidente da Fundação Municipal de Saúde e foi homem forte das últimas gestões em Teresina. O partido pode se transformar na casa dos aliados do ex-prefeito Firmino, além de Silveira a legenda já oficializou os convites a Samuel Silveira e Kléber Montezuma.



Principal articulador do PDT, o vereador Evandro Hiid comentou a chegada de Charles Silveira e esclareceu que em breve a legenda deverá fazer um evento de filiação para o ex-secretário.

“Nos reunimos os três vereadores do PDT com o ex-secretário Charles Silveira, já falando como membro do partido e tratando da data de filiação, vamos preparar um evento bacana, e também tratamos de eleição em 2022. O PDT conta com todos aqueles que queiram fazer um bom trabalho no Piauí, nomes como o do Professor Charles engrandece qualquer partido, nomes como o do professor Kléber Montezuma e outros nomes”; concluiu.



Presidenciável

O partido confirmou também que neste segundo semestre o pré-candidato a Presidência da República, Ciro Gomes, deve vir ao estado. Em campanha pelo Brasil o cearense já percorreu diversos estados do Sul e Sudeste do Brasil. Opositor a Jair Bolsonaro, Ciro deve visitar também o interior do Piauí de acordo com Evandro Hiid.

“Ciro Gomes virá ainda neste segundo semestre, nos meses de outubro ou novembro ele estará aqui. Estamos vendo com a agenda a data mais provável, queremos levar ele a duas cidades do interior. Retardamos um pouco a vinda dele para fazer um evento dele com palestras falando do plano de desenvolvimento nacional, temos que obedecer às regras sanitárias, mas vamos fazer uma grande mobilização para receber o nosso candidato Ciro Gomes” finalizou o vereador.

