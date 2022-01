Paulo César, policial militar da reserva, morre de covid em Teresina

O policial Paulo César de Sousa, de 51 anos, veio a óbito nesta terça-feira (11). O soldado foi vítima de covid-19. O mesmo trabalhou muitos anos no 6° Batalhão Policial Militar.

A Polícia Militar do Piauí lamenta o ocorrido e destaca que o sepultamento será realizado hoje às 16:30, no Cemitério Santa Cruz, bairro Promorar.

(Foto: Divulgação/PMPI)

Confira a nota da PM na íntegra:

É com imenso pesar, que a Polícia Militar do Piauí comunica o falecimento do Soldado PM Paulo César de Sousa, 51 anos, ocorrido nessa terça-feira (11), vítima da Covid-19.

O Soldado Paulo César era atualmente Reformado e trabalhou muitos anos no 6° Batalhão Policial Militar. O sepultamento será realizado hoje às 16:30, no Cemitério Santa Cruz, bairro Promorar.

O Centro de Assistência Integral à Saúde (CAIS) prestou assistência à família enlutada. O Comando Geral e toda família policial militar prestam solidariedade aos familiares e amigos; e rogam para que Deus conforte o coração de todos diante de irreparável perda.

