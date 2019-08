"Hora Certa" passa a funcionar nos terminais da zona Sudeste

Os usuários de transporte público da zona Sudeste podem, a partir desta sexta-feira (30), acompanhar os novos trajetos dos ônibus por meio de cartazes que foram colocados dentro dos veículos de suas respectivas linhas. O Hora Certa iniciou na zona Leste, no Terminal Zoobotânico, e depois se estendeu para os demais terminais em funcionamento. Agora é a vez da zona Sudeste receber o serviço.



De acordo com o gerente de Planejamento da Strans, Denilson Guerra, os ônibus vão partir da plataforma de cada terminal, se deslocar até o bairro do usuário, embarcando e desembarcando os passageiros, e retornará ao terminal de integração. Ele explica como será o serviço.

“As únicas linhas que nesse primeiro momento vão sofrer uma mudança são as que fazem atendimento ao Alto da Ressurreição, que passarão a atender os dois terminais, ou seja: a linha sai do Terminal Itararé, passa no Terminal Livramento, vai até a região do Alto da Ressurreição e retorna passando nos terminais. Já a linha do Parque Jurema vai ser controlada a partir do Terminal Livramento. Portanto, a linha parte do Livramento utilizando o acesso mais rápido que possuímos, que é pela via do Terminal de Petróleo, passa dentro do Itararé e se desloca até o Parque Jurema também retornando pelos dois terminais”, declara.

Essa medida busca melhorar o atendimento e torná-lo mais rápido. Os quadros com os horários serão disponibilizados nas plataformas para que o usuário acompanhe a hora que o ônibus sai para o centro e para o bairro.

“Assim você consegue mensurar o seu tempo, além de fiscalizar se a viagem foi cumprida. O não cumprimento pode ser oficiado ou informado para o fiscal da plataforma. Também pode ser feita alguma reposição dos veículos da viagem que não for cumprida, pois como nós centralizamos a operação no terminal de integração, você tem o carro reserva que pode ser utilizado, caso algum veículo apresente problema mecânico ou viário”, complementou o gestor.