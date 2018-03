Passageiros esperam mais de uma hora para pegar ônibus nas paradas

A integração do transporte na zona Sul de Teresina começou a operar oficialmente no último sábado (17), no entanto é nesta segunda-feira (19) que o sistema está sendo de fato testado. O contingente de pessoas nas paradas de ônibus é maior e uma deficiência já começou a ser constatada logo nas primeiras horas da manhã: os passageiros estão tendo que esperar mais de uma hora nas paradas dos bairros porque as linhas alimentadoras, que levam aos Terminais de Integração, não param devido à superlotação.



Uma equipe de reportagem do Jornal O Dia esteve na manhã de hoje na Avenida Principal do Parque Piauí para fazer o percurso até outra zona da cidade pelo sistema de integração. No entanto, uma hora e meia depois, a espera por uma linha que leve até o Terminal do bairro ainda se arrastava.



Venda de cartões expressos também geram fila nos terminais de integração

O relato é de passageiros nas portas dos veículos e ônibus parando pouco depois do ponto só para algumas pessoas descerem, sem pegar mais ninguém. Os únicos que ainda estão passando e parando são os ônibus que fazem linha diametral entre os bairros, como o Rodoviária Circular e o Poty Velho-Bela Vista. As chamadas linhas interterminais, que levam até os terminais de integração, muitas vezes passam direto.

Quem reclama da falta de informação e de estrutura para o sistema de integração é a auxiliar administrativa Marinalva de Sousa, 28 anos. Ela pega a linha Porto Alegre na Avenida Principal do Parque Piauí por volta das 6h40min todo dia e desce na Praça Saraiva. Mais de uma hora depois e Marinalva ainda estava na parada e teve que pegar o Rodoviária Circular para descer na Avenida Maranhão e caminhar até a Praça João Luís Ferreira.

“Está muito complicado e confuso, além de serem poucos ônibus e passarem todos muito lotados. A pessoa que entra as oito horas no trabalho vai ter que acordar as cinco da manhã para tentar pegar um ônibus porque passam três e quatro e não param de tão cheios”, relata a auxiliar administrativa.

Superlotação também nos terminais

Quem venceu a primeira etapa do percurso, conseguiu pegar um ônibus da linha alimentadora e chegou aos terminais, também enfrenta problemas para integrar o trajeto. Isto porque os ônibus das linhas troncais, que circulam dos terminais para o Centro, também estão passando superlotados e muitas vezes nem chegam a parar. O resultado disso é que as pessoas estão ficando mais tempo que o previsto nos terminais do Parque Piauí e do Bela Vista e não conseguem integrar, tendo, portanto, que pagar outra passagem.

Motoristas também reclamam do congestionamento formado na Avenida Miguel Rosa por causa da manobra dos ônibus para mudar da linha exclusiva em direção à faixa do canteiro central, onde ficam as novas paradas.

Venda de cartões gera filas nos terminais

Como a integração só e feita mediante bilhetagem eletrônica, a procura pelo Cartão Más Fácil Expresso está grande nos terminais da zona Sul. O problema é que há apenas um vendedor disponível para atender a toda a demanda, o que gera filas e ainda mais demora na espera pelo ônibus.

Maria Clara Estrêla, com informações de Isabela Lopes