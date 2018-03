Passageiros denunciam estado precário dos pontos de ônibus nos bairros

A malha viária de Teresina vem passando por reforma, com instalação de terminais de integração e paradas de ônibus no canteiro central de importantes avenidas da cidade. Entretanto, a população reclama dos pontos periféricos, situados nos bairros da capital. Estruturas insalubres ou a ausência delas fazem parte da rotina diária dos usuários de transporte público, que sofrem com a chuva, sol, calor e a falta de assentos.

No dia 17 deste mês começaram a funcionar os Terminais de Integração Sul, Bela Vista, Barão e Miguel Rosa. Contudo, o presidente da Associação dos Usuários e Passageiros de Transporte Público de Teresina, José Borges de Sousa, diz que o fato não anula a necessidade de melhoria das paradas bairristas. “Eu já fiz relatórios, inclusive para o Ministério Público. Sem contar, que as paradas antigas, de concreto, têm o acúmulo de mais de 200 litros de água, trazendo risco para a população como reservatórios do mosquito da Dengue. Para nós, as paradas de ônibus deixam muito a desejar”, lamenta.

José Francisco da Silva, aposentado e deficiente físico, espera a condução em pé sob uma árvore, em frente à Caixa Econômica do Saci. A identificação da parada só é feita por conta de uma placa, já desgastada pelo tempo. O aposentado mora há 40 anos no Parque Piauí, zona Sul de Teresina e faz o percurso religiosamente para a região Norte. “Parada de ônibus aqui nunca teve. Nos outros lugares eles colocam bancos, mas aqui não. Vou para o centro pegar o Mocambinho- Promorar. Já estou há uma hora aqui”, critica. Sobre os novos pontos, José Francisco diz não saber se haverá melhora, mas tem esperança. “Vamos ver. A partir de sábado começa”.



As reclamações da falta de conforto nas paradas de ônibus são constantes, em vários bairros da cidade. Foto: Assis Fernandes/ODIA

Paradas e corredores vão convergir para estações



O diretor de Transportes Públicos da Strans, Francisco Nogueira, explica que as paradas estão passando por reparos ou serão substituídas nas grandes vias, como a Avenida Miguel Rosa, Avenidas Henry Wall de Carvalho, Barão, João XXIII e Kennedy. “As paradas nessas avenidas e corredores vão convergir para o canteiro central, que são as estações, ou seja, os outros pontos, nos locais citados serão desativadas, porque todos os ônibus serão direcionados para as estações climatizadas. Nas outras áreas da cidade, estão sendo instaladas diversas paradas, pequenas, grandes e médias”.

Segundo Nogueira, há uma equipe que realiza um levantamento periódico, descritivo e topográfico com dados das situações das diversas paradas. “Não só dos pontos de ônibus nos quarteirões, como paradas principais, tipo, praça do Fripisa, Praça Saraiva, Praça da Bandeira”. O diretor explica que as paradas estão degradadas por conta da ação do tempo e vandalismo na cidade. “Alguns bancos tiveram suas madeiras de assento e encosto arrancadas pelos vândalos à noite”, relata.

Quanto ao acúmulo de água nos pontos de concreto, Francisco Nogueira diz que ações estão sendo providenciadas. “Essas paradas foram construídas em épocas passadas e implementadas em toda Teresina. Com o advento das novas paradas, em processo de instalação nos bairros, que tem o teto com inclinação para não acumular água, elas vão ser retiradas”, complementa.

Novos pontos

Em 2015 foi realizada uma audiência pública junto a faculdades de arquitetura de Teresina e moradores para pesquisa e planejamento de novas paradas.O diretor de Transportes Públicos da Strans, Francisco Nogueira, esclarece que a partir da escolha do modelo mais adequado, aprovado em audiência pública, a prefeitura dá entrada no trâmite de aquisição para compor a grade da rede de paradas. “Hoje, alguns pontos estão sendo instalados, grandes ou pequenos, dependendo do fluxo de pessoas e da quantidade de ônibus que passam por eles. Às vezes, você tem uma parada pequena, porque só passa um ônibus, a concentração de pessoas é pequena. E assim sucessivamente”.

Sobre o processo de revitalização das paradas, Francisco Nogueira aponta: “Agora mesmo, nós vamos fazer o levantamento das paradas principais do centro, Praça Saraiva, a Praça da Bandeira, que foi pintada, já foi recuperada e a praça do Fripisa, que precisam ser feitas algumas melhorias da estrutura e recuperação de bancos”.

Marco VilarinhoValéria Noronha