Parte da Ponte Wall Ferraz ficará fechada por 10 dias

As pistas da parte mais nova da Ponte Wall Ferraz serão interditadas pela Prefeitura de Teresina durante 10 dias, iniciando nesta terça-feira (14). A liberação está programada para o dia 24. O objetivo é cumprir etapa importante da construção da Marginal Poti Sul. Todo o trânsito será desviado para as pistas da parte mais antiga da ponte.

“Com essa intervenção será possível manter a largura inicial da Avenida Marginal Poti Sul. Caso contrário, seria preciso estreitar a passagem”, explicou Paulo Lopes, superintendente da SDU Sul. Após a intervenção, a contenção da ponte passará a ser totalmente de concreto, o que representa também um reforço na estrutura. A ação terá o apoio da Strans no controle do trânsito.

A Prefeitura de Teresina está investindo cerca de R$ 65 milhões na Via Sul. São cerca de 8,5 quilômetros de extensão com três pistas de rolamento de cada lado, um canteiro central de seis metros de largura, passeio à margem do Rio Poti de seis metros e outra de 2,20 metros do lado das residências, toda iluminada e com ciclofaixa.

O trecho que inicia na ligação com a Avenida Marechal Castelo e segue até a Ponte Wall Ferraz já está praticamente pronto e o segundo trecho, que faz ligação com a Ponte Anselmo Dias, já começou a ganhar pavimentação asfáltica. A próxima etapa, da Ponte Anselmo Dias até a Avenida Manoel Ayres Neto, no Vamos Ver o Sol, terá início no próximo mês de fevereiro.

