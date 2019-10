Parque Potycabana será reaberto ao público na segunda-feira

Devido à ventania e às chuvas da última sexta-feira (4), o Parque Potycabana passa por um mutirão de limpeza neste sábado (5) e domingo (6). Por ocasião deste serviço, o local será reaberto ao público na segunda-feira (7).

De acordo com o presidente da Fundação de Esportes do Piauí (Fundespi), Clemilton Queiroz, a medida se dá por questões de precaução e para melhor atender a população. "As chuvas deixaram muitas folhas e derrubaram duas árvores, sendo que uma delas atingiu um dos quiosques do parque. Ninguém ficou ferido, mas é preciso fazer alguns pequenos reparos e a limpeza completa porque os ventos espalharam muitas folhas e sujeira", explica.

Queiroz acrescenta que mais de 30 profissionais estão trabalhando na limpeza e reparos e que nenhuma área do parque precisará ser interditada. "Vamos concluir todos os trabalhos durante o fim de semana e segunda-feira ele voltará a estar aberta ao público", finaliza o gestor.

Ascom Fundespi